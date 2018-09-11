- Что делать переселенцу, если ему прекратили выплачивать пенсию? Опубликована инструкция от юриста11:20
- «Нам таких не надо»: в «ДНР» больше не принимают добровольцев из России10:42
- Боевики «ДНР» обстреляли жилой дом в Майорске10:19
- Бойцы ВСУ отомстили врагу за смерть побратима: у российских наемников два "200-х" и четыре "300-х"10:02
- Куць сообщил о новых сложностях на Донбассе после гибели Захарченко09:40
- Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября08:59
- Затулин разрушил мечты сепаратистов Донбасса: "Признание "ДНР/ЛНР" это последнее, на что пойдет Кремль"08:49
- В Горловке проводят «соцопрос» о «выборах»08:37
- Боевики готовятся наступать: переброска колонны российских БТРов через улицу Артема в Донецке. ВИДЕО08:28
Что делать переселенцу, если ему прекратили выплачивать пенсию? Опубликована инструкция от юриста
Внутренне перемещенные лица, которые внезапно перестали получать пенсии, могут защитить свои права — юристы опубликовали пошаговую инструкцию для этого.
Свои разъяснения дали специалисты благотворительного фонда «Право на захист», который отстаивает права ВПЛ, передает donpress.com.
Они подчеркивают: вылат могут лишиться как переселенцы, вернувшиеся на оккупированные территории, так и те, кто безвыездно проживает на территориях, подконтрольных Украине. Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 8 июня 2016 года, Пенсионный фонд часто нарушает права переселенцев на пенсионное обеспечение.
Что делать, чтобы восстановить выплаты, которые были прекращены?
Первый (и, по сути, единственный) шаг — обратиться в суд. Для этого следует:
1. Обратиться в территориальный орган ПФ по месту проживания (адрес, указанный в справке переселенца) и выяснить причину прекращения выплат. Обратиться можно лично, подав в приемную или канцелярию письменный запрос, или же направить аналогичный запрос ценным письмом.
Причины возможного прекращения выплат:
Отсутствие переселенца дома во время проведения проверки;
Отмена справки ВПЛ — может произойти из-за появления информации о выезде переселенца за границу, на временно оккупированную или неподконтрольную территорию Украины на срок более 60 дней.
2. Подать исковое заявление в суд.
Лучше всего это делать при поддержке юристов.
3. Подать в суд необходимые документы.
Их полный список:
паспорт,
идентификационный код,
справка ВПЛ (если она была аннулирована, и пенсию прекратили платить на этом основании, нужно получить новую справку),
пенсионное удостоверение,
ответ на обращение в территориальное отделение ПФУ,
выписка с банковского счета, на который начисляется пенсия,
квитанция об уплате судебного сбора за подачу административного иска (оформить ее помогут юристы).
Сумма судебного сбора — 680 грн. Льготные категории граждан имеют право не платить этот взнос.
На какой результат можно рассчитывать?
Как подчеркивают в «Право на захист», как правило, исход судебных разбирательств для переселенцев положителен. Более 80% решений выносятся в их пользу. Следует быть готовым к тому, что разбирательство будет длиться 3−7 месяцев.
Теги: Донбасс, юрист, пенсия, суд, выплата, инструкция, переселенцы, ВПЛ
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
- На вопросы отвечает юрист. Часть 148
- Дети войны - пасынки страны. Хотели как лучше, получилось как всегда?
- Дети войны. Государство не выбирают, в нем живут и умирают...
- На вопросы отвечает юрист. Часть 83
- На вопросы отвечает юрист. Часть 25
- В Станице Луганской подорвался местный житель11:42
- Что делать переселенцу, если ему прекратили выплачивать пенсию? Опубликована инструкция от юриста11:20
- Боевиков «ЛНР» уличили в размещении РСЗО за линиями отвода11:01
- «Нам таких не надо»: в «ДНР» больше не принимают добровольцев из России10:42
- Боевики «ДНР» обстреляли жилой дом в Майорске10:19
- Бойцы ВСУ отомстили врагу за смерть побратима: у российских наемников два "200-х" и четыре "300-х"10:02
- Куць сообщил о новых сложностях на Донбассе после гибели Захарченко09:40
- Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября08:59
- Затулин разрушил мечты сепаратистов Донбасса: "Признание "ДНР/ЛНР" это последнее, на что пойдет Кремль"08:49
- В Станице Луганской подорвался местный житель11:42
- Что делать переселенцу, если ему прекратили выплачивать пенсию? Опубликована инструкция от юриста11:20
- Боевиков «ЛНР» уличили в размещении РСЗО за линиями отвода11:01
- «Нам таких не надо»: в «ДНР» больше не принимают добровольцев из России10:42
- Боевики «ДНР» обстреляли жилой дом в Майорске10:19
- Бойцы ВСУ отомстили врагу за смерть побратима: у российских наемников два "200-х" и четыре "300-х"10:02
- Куць сообщил о новых сложностях на Донбассе после гибели Захарченко09:40
- Новое доказательство участия россиян в войне на востоке Украины: фото убитого боевика из РФ по кличке "Тула"09:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября08:59
- Затулин разрушил мечты сепаратистов Донбасса: "Признание "ДНР/ЛНР" это последнее, на что пойдет Кремль"08:49
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Когда нельзя смотреть в окно: четыре приметы11:30
- Медики объяснили, почему вредно спать на животе10:03
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака20:35
- ПРОСТО ОТДАЙТЕ НАМ УКРАИНУ. Кто победит в войне за Европу18:58
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России