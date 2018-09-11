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Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»
«Экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в «ДНР» может произойти передел сфер влияния, в ходе которых полномочия нового «главы» могут быть ограничены. Об этом он сегодня, 11 сентября, написал в социальной сети.
«Даже более важным, чем вопрос о том, кто будет главой, остается вопрос о том, какие полномочия останутся у главы? При Захарченко существовало разделение сфер влияния, обусловленное спецификой нашего положения, но концентрацию власти в его руках я назвал бы достаточно высокой. Немало перепало ему и при разделе активов, формально взятых под внешнее управление. Говоря "ему", я подразумеваю так называемых "местных"», – пишет он.
«Мы были как царство, разделившееся в себе, хотя, казалось бы, – что тут делить? И так мало чего осталось... Но вернусь к вопросу о полномочиях. Если будущий глава откажется от своего основного функционала, попытавшись переложить ответственность на тех, в чьих руках окажутся те или иные сферы, то он попадет в очень сложное положение: контролировать в полном объеме он ничего не сможет, но отвечать за все происходящее все равно будет он», – заявил Ходаковский.
Как сообщалось ранее, «экс-командир» незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский заявил о готовности участвовать в объявленных «выборах» на пост «главы ДНР».
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, выборы, дележ, ДНР, Ходаковский
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