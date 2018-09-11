День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»

11.09.2018 20:35

Цими вихідними Лиман відзначив День Міста. Молодіжна платформа «Альтанка» приєдналася до святкування і організувала ряд майстер-класів, під час яких діти та дорослі вчилися робити ляльки-мотанки, малювали аквареллю, освоювали техніку канзаші і багато іншого. Так само лиманці із задоволенням фотографувалися на фоні фотозони, яку створила команда «Альтанки».

«Як тільки ми підійшли до зони майстер-класів наша донька тут же побачила мольберт» – розповідають Ксенія та Дмитро Іванови – «Вона дуже любить малювати і, звичайно ж, не могла пройти повз. Ми з чоловіком вже встигли пройтися по іншим локаціям, а наша донька продовжувала малювати! Дуже гарно, коли дитина щиро захоплена і при цьому не тільки добре проводить час, але і творчо розвивається».

А Катерина Бережна, мешканка Лиману, розповідає: «Мій син Данило відразу ж «прилип» до столу з ляльками-мотанками. Навіть не знаю чому, хлопчик і раптом ляльки? Але ми з ним настільки захопилися, що й не помітили, як пролетів час. Дуже цікаво. Ще й лялечки на пам'ять залишилися, власного виробництва».

«Приємно усвідомлювати, що наша робота сприяє творчому розвитку дітей і дорослих, що живуть в Лимані» – коментує Оля Поплавська, керівниця молодіжної платформи «Альтанка» – «Ми поєднали приємне з корисним: відвідавши нашу зону майстер-класів, учасники придбали нові для себе навички, розвинули фантазію і уяву, дрібну моторику рук, і при цьому, весело провели час», – підсумувала Ольга Поплавська.

Донецький прес-клуб