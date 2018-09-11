- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»
Цими вихідними Лиман відзначив День Міста. Молодіжна платформа «Альтанка» приєдналася до святкування і організувала ряд майстер-класів, під час яких діти та дорослі вчилися робити ляльки-мотанки, малювали аквареллю, освоювали техніку канзаші і багато іншого. Так само лиманці із задоволенням фотографувалися на фоні фотозони, яку створила команда «Альтанки».
«Як тільки ми підійшли до зони майстер-класів наша донька тут же побачила мольберт» – розповідають Ксенія та Дмитро Іванови – «Вона дуже любить малювати і, звичайно ж, не могла пройти повз. Ми з чоловіком вже встигли пройтися по іншим локаціям, а наша донька продовжувала малювати! Дуже гарно, коли дитина щиро захоплена і при цьому не тільки добре проводить час, але і творчо розвивається».
А Катерина Бережна, мешканка Лиману, розповідає: «Мій син Данило відразу ж «прилип» до столу з ляльками-мотанками. Навіть не знаю чому, хлопчик і раптом ляльки? Але ми з ним настільки захопилися, що й не помітили, як пролетів час. Дуже цікаво. Ще й лялечки на пам'ять залишилися, власного виробництва».
«Приємно усвідомлювати, що наша робота сприяє творчому розвитку дітей і дорослих, що живуть в Лимані» – коментує Оля Поплавська, керівниця молодіжної платформи «Альтанка» – «Ми поєднали приємне з корисним: відвідавши нашу зону майстер-класів, учасники придбали нові для себе навички, розвинули фантазію і уяву, дрібну моторику рук, і при цьому, весело провели час», – підсумувала Ольга Поплавська.
Донецький прес-клуб
Теги: Донбасс, молодежь, День города, Лиман (Красный Лиман)
- На параде колясок даже папаши наряжались далматинцами (ФОТО)
- Молодежь "ДНР" начали учить выживать в условиях войны
- Мариуполь сегодня потрясал (ВИДЕО)
- Димитровцы вдохновили Флярковского и отправили Януковича во власть
- Ракицкий попал в символическую сборную Евро-2011
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Боевики «ДНР» минируют дороги и обочины. Знаки об опасности не ставят17:23
- Что тут делить и так мало чего осталось: Ходаковский о ситуации в «ДНР»17:08
- В Мариуполе началась эпидемия кори16:51
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Выборы в Украине: правила голосования для переселенцев изменили21:34
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- В Донецкой области отметили 75-ю годовщину освобождения Донбасса18:10
- Продукты, улучшающие память15:13
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Житель Донецка пронзительно обратился к патриотам-землякам: "Вы живая легенда, вы и есть Донецк. Прошу, доживите до Победы!"
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- ВСУ отомстили за смерть Героя, у армии Путина новые летальные потери
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке ликвидирован пропагандистский канал «Оплот Донбасса»
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества