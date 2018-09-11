«Нам таких не надо»: в «ДНР» больше не принимают добровольцев из России

11.09.2018 10:42

В ряды группировки «ДНР» больше не набирают добровольцев из РФ. Причина — среди желающих много пьющих и употребляющих психотропные вещества.

Об этом пишет «Апостроф», передает donpress.com.

По информации «Апострофа», соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» участником НВФ Юрием Егоровым-Можайским.

«Ребята, кто там дает мои координаты в Интернете, это не надо. Добровольцев из России не берем. Командир отказался. Едут одни наркоманы и алкаши. Не надо нам таких. Все, хватит», — пишет боевик.