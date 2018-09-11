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Очередная смерть на КПВВ! Еа пункте пропуска «Майорск» умер мужчина
11.09.2018 15:30
Пересекая линию разграничения, на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» сегодня, 11 сентября, умер 81-летний мужчина.
Об этом сообщает Depo.Донбасс.
Так, сегодня мужчина вместе с женой пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию. Утром, когда очередей на КПВВ еще не было, ему внезапно стало плохо.
Известно, что он болел сахарным диабетом. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.
Теги: Донбасс, мужчина, умерший, Майорск, КПВВ
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