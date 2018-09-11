После смерти Захарченко боевики не выходят на связь для ремонта инфраструктуры- Куць

11.09.2018 15:46

После смерти главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко представители оккупантов не выходят на связь для восстановления инфраструктуры. Об этом заявил глава Донецкой области Александр Куць на встрече со Специальным представителем главы ОБСЕ в составе Трёхсторонней контактной группы Мартином Сайдиком.

По словам Куця, ключевой проблемой, которую украинская сторона не в состоянии решить самостоятельно - это гарантия безопасности для работников объектов жизнеобеспечения населённых пунктов. Ранее про обеспечение гарантии прекращения огня при проведении восстановительных работ договоривались через СЦКК, однако после выхода из неё представителей России этот вопрос стал решаться через международные организации, в том числе и ОБСЕ.

Однако после смерти Захарченко оккупационная власть перестала идти на контакты, в результате чего до сих пор затягиваются работы на газораспределительной станции в Красногоровке и остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Куць обратил внимание Сайдика на данную проблему, а также обсудил вопросы прохода через КПВВ и доступа международных органи

Источник Трибун