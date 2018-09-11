После смерти Захарченко в ОРДО перебросили кадыровцев

11.09.2018 13:42

Группа экспертов «Информационное сопротивление» сообщает, что после смерти экс-главаря ОРДО Александра Захарченко помощник президента России Владислав Сурков принял решение переброске в ОРДО кадыровцев.

В «ИС» отмечают: «ГРУ ГШ ВС РФ в лице Владислава Суркова на оккупированной части Донбасса все же удалось сохранить контроль над ситуацией и удержать власть, которая, казалось бы, уже ушла в руки ФСБ».

При этом стало известно, что многие чеченские наемники вернутся в ОРДЛО: «Как известно, у Кадырова и ФСБ многолетняя, можно сказать, генетическая личная неприязнь, а саму структуру попросту не пускают на территорию Чечни. По сути, Сурков пошел ва-банк и решил значительно повысить ставки в противостоянии с ФСБ, что лишний раз демонстрирует ожесточенность борьбы за власть и влияние, как в регионе «.

Источник ДонПресс