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После смерти Захарченко в ОРДО перебросили кадыровцев
Группа экспертов «Информационное сопротивление» сообщает, что после смерти экс-главаря ОРДО Александра Захарченко помощник президента России Владислав Сурков принял решение переброске в ОРДО кадыровцев.
В «ИС» отмечают: «ГРУ ГШ ВС РФ в лице Владислава Суркова на оккупированной части Донбасса все же удалось сохранить контроль над ситуацией и удержать власть, которая, казалось бы, уже ушла в руки ФСБ».
При этом стало известно, что многие чеченские наемники вернутся в ОРДЛО: «Как известно, у Кадырова и ФСБ многолетняя, можно сказать, генетическая личная неприязнь, а саму структуру попросту не пускают на территорию Чечни. По сути, Сурков пошел ва-банк и решил значительно повысить ставки в противостоянии с ФСБ, что лишний раз демонстрирует ожесточенность борьбы за власть и влияние, как в регионе «.
Источник ДонПресс
Теги: Донецк, Донбасс, смерть, ДНР, Захарченко, кадыровцы
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