Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО

11.09.2018 22:31

В России стартовали масштабные военные учения, задействованы целые армады из десятков тысяч танков, сотен самолетов и десятков кораблей. Параллельно командно-штабные занятия проводит и так называемая армия “ДНР”, которая привлечет к военному сбору около 4 тысяч человек.

Могут ли столь масштабные тренировки кадровых военных и боевиков угрожать Украине - разбирался OBOZREVATEL.

Учения российской армии “Восток-2018” - крупнейшее военное события за последние 40 лет. Как передает Минобороны РФ, в тренировочных операциях задействовано: 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков, бронетранспортеров и машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Вдобавок ко всему, военные сборы проходят совместно с армиями Китая и Монголии на Дальнем Востоке и морских акваториях. Учения длятся неделю, с 11 по 17 сентября.

Это уже как минимум вторая масштабная операция за последние несколько лет. В прошлом году армия РФ провела “Запад-2017” прямо у границы со странами Альянса. В ходе стрельб и специальных заданий обучение на западных полигонах прошли 100 тысяч российских военных.

Прошлогодние учения не на шутку встревожили украинское Минобороны, ведь тогда в прямой досягаемости к украинской границе были десятки тысяч российских военных.

В этом году армия РФ проводила несколько крупных подготовительных операций как в оккупированном Крыму, так и в приграничных с Украиной регионах. Тогда речь шла об отработки мер по защите от оружия массового поражения, а также применения ракетных комплексов “Искандер-М”.

Часть маневров прошла на полигоне в 80 км от украинской границы в Крыму.

Стоит отметить, за последние несколько лет Россия регулярно проводит военные сборы по всей территории страны. Еще в августе 2017 года, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung выяснила, войска РФ тренируются в три раза чаще чем армии стран НАТО.

Не забывают и про боевиков

Военные учения проходят и на территории так называемой “ДНР”. 10 сентября командно-штабные сборы на местности организовало “оперативное командование республики”. Отмечается, к тренировкам подключили 4 тысячи человек и 300 единиц техники. Терорристы уверяют, все маневры проходят согласно предварительным договоренностям. Кадры переброски военной техники через Донецк уже попали в сеть.

"Все будет происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях", - подчеркнул замглавы командования “ДНР” Эдуард Басурин.

Правда, по информации исследовательского сайта Bellingcat, к учениям на оккупированных территориях подготовилась и Россия. Так, на Донбассе были обнаружены новейшие системы радиоэлектронной борьбы, поступившие в вооруженные силы России в этом году.

Речь идет о системе РБ109-А "Былина", которая впервые применена в ходе учений "Запад-2017" и поступила в Вооруженные силы России только в этом году.

“Система использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов”, - указано в сообщении исследовательской группы.

Кроме того, на территории ОРДЛО СММ ОБСЕ зафиксировали еще три новейших российских системы РЭБ.

"Репеллент-1" была разработана в 2016 году. Эта система способна выводить из строя беспилотники на расстоянии 30-35 километров. В основном она предназначена для отражения массовых атак.