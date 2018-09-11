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С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков
11.09.2018 21:59
С временно оккупированных территорий Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты через временно неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы колоннами тентованных грузовиков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 9 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «9 сентября, осуществляя мониторинг ситуации в течение примерно 70 минут в пункте пропуска возле н. п. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка), члены команды СММ видели, что в очереди на выезд из Украины ожидают 32 автомобиля, а также 32 тентованных грузовика и 2 автобуса. По наблюдениям СММ, за это время в Украину въехали 7 автомобилей (1 с украинскими номерными знаками и 6 с табличками «ДНР»)».
Теги: Донбасс, грузовик, оккупация, ДНР, колонна, грузы, СММ ОБСЕ, РФ
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