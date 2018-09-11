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Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября
Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8790 человек и 1070 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8940 человек и 1665 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7510 человек и 1470 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3510 человек и 820 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11100 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 170 авто:
КПВВ «Майорск» – 0/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:
КПВВ «Марьинка»:
Юлия: «6:45. На "Каргилле" 30 машин оставались ночевать».
КПВВ «Новотроицкое»:
Александр: «8:14. Еленовка в сторону Мариуполя: льгота 40 машин. Обычная — до остановки».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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