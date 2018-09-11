У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу

11.09.2018 19:43

Команда «Move» цими вихідними провела у місті турнір з настільного тенісу. Захід відбувся на базі місцевого Будинку дитячої творчості.

Турнір пройшов у двох вікових категоріях: середній та старшій. Учасники змагань, а це переважно учнівська молодь, боролися за цінні призи – ракетки, м’ячики та грамоти. У змаганнях взяли участь 20 юних спортсменів.

«У нашому місті працює гурток «Юний тенісист». Незважаючи на те, що він кілька разів змінював свою локацію, його продовжує очолювати справжній ентузіаст своєї справи – тренер Наталія Вялова. Платформа ініціатив «Move» вирішила підтримати діяльність цього гуртка, організувавши відповідний турнір. Ми зробили цей захід на початку навчального року невипадково. Сподіваємося, що у юних тенісистів побільшає мотивації займатися спортом та регулярно відвідувати тренування», – розказує адміністратор Платформи ініціатив «Move» Антон Кухлєв.

Донецький прес-клуб.