У Покровську з'явився новий відкритий простір

11.09.2018 20:08

«Без обмежень» – це вільний простір, відкриття якого відбулося у Покровську. На базі платформи у місті будуть проходити різні заходи, присвячені як просуванню і розвитку сучасної культури, так і підвищенню політичної грамотності населення. Також одна з цілей хаба – об'єднання активістів, ініціативних груп для створення спільних проектів, спрямованих на поліпшення якості життя в регіоні.

За словами представників команди «Без обмежень» поява цього простору дозволить місцевим жителям самим будувати світ навколо. «Ми будемо залучати різних тренерів, активістів, діячів культури для навчання населення, щоб якомога більше людей навчалося самостійно втілювати свої ідеї», – розповів під час відкриття Євген Бражко, адміністратор простору «Без обмежень».

Важливість появи подібної платформи відзначили і гості заходу. На думку, Дмитра Лисенка, керівника громадської організації «Патріоти Українського Донбасу», платформа - це сучасний інструмент, який допоможе розвиватися молоді, бути їм в курсі інновацій, культурних і освітніх заходів. «У маленькому шахтарському містечку існують проблеми з рівнем соціальної відповідальності. А діяльність платформи показує, що бути активним – модно і корисно. Адже таким чином ми всі можемо розвивати себе і наше суспільство», – сказав Дмитро Лисенко.

Донецький прес-клуб