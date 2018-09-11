Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО

11.09.2018 20:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО

Боевики показали девушку, которая пострадала при взрыве во время покушения на главаря "ДНР" Александра Захарченко. Наталья Волкова дала первое интервью после инцидента в кафе "Сепар", рассказав о своем состоянии и попытках вспомнить подробности взрыва в Донецке. СМИ боевиков опубликовали сюжет из больничной палаты, куда проведать Волкову пришел новый главарь "ДНР" Денис Пушилин.
На опубликованных кадрах видно, что девушка получила многочисленные ожоги - она смогла прийти в сознание только на 3-и сутки после взрыва. Пушилина также сопровождали российские пропагандисты с канала "Россия 1", которые писали сюжет для новостного блока подконтрольного Кремлю канала. При этом девушка не может вспомнить подробности взрыва. "Уже давно в больнице. Помню только два дня… Как я поняла, я попала в огонь", – заявила она. СМИ сообщают, что в момент покушения девушка находилась в непосредственной близости от Захарченко.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донецк, Донбасс, девушка, взрыв, больница, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх