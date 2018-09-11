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Архив - Донецкая область

В Донецьке демонтували пам'ятник групі «The Beatles»

11.09.2018 13:21
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В Донецьке демонтували пам'ятник групі «The Beatles»

В центрі окупованого Донецька демонтували пам'ятник групі «The Beatles», який був знаковою частиною антуражу студентської кав'ярні «Ліверпуль».

Кажуть, забрали на реставрацію.
Источник #FreeДОНЕЦЬК



Теги: Донецк, Донбасс, памятник, демонтаж
 
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