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В Донецьке демонтували пам'ятник групі «The Beatles»
11.09.2018 13:21
В центрі окупованого Донецька демонтували пам'ятник групі «The Beatles», який був знаковою частиною антуражу студентської кав'ярні «Ліверпуль».
Кажуть, забрали на реставрацію.
Источник #FreeДОНЕЦЬК
Теги: Донецк, Донбасс, памятник, демонтаж
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