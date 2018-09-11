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В Донецке прозвучал взрыв. Пострадала женщина
Во временно оккупированном Донецке накануне в дневное время прозвучал взрыв, который оккупационные «власти ДНР» объявили «молнией», Однако, оказалось, что с крыши была сброшена граната, которая взорвалась в воздухе.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке накануне в дневное время в районе площади Дзержинского произошел взрыв, который слышало большое количество людей. Не смотря на то, что в этом районе люди видели большое количество машин «МЧС» и появилось большое количество автоматчиков, оккупационные «власти ДНР» списали всё на природное явление – «молнию»!
Сегодня же появилось сообщение, о том, что «ВОП в месте предполагаемого взрыва не обнаружено». Жители Донецка сообщают, что произошло на самом деле:
«То что рвануло вчера на Дзержинского»,
«Рассказываю, то, что пересказали соседи. Дзержинского 2 китайка напротив 3ей школы. Кто-то скинул то ли с крыши, то ли с окна какой-то взрывоопасный предмет. Может граната может ещё чего. Оно рвануло в воздухе. Вот тебе и бабах был. Менты с МЧС приезжали. Женщину, на балконе белье развешивала, контузило. Я тут мягко говоря в …».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, МЧС, молния, оккупация, ДНР, пострадавшие
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