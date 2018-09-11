В Горловке проводят «соцопрос» о «выборах»

11.09.2018 08:37

Вчера во временно оккупированной Горловке на улицах и в коммунальных службах проводят «соцопрос» о предстоящих «выборах».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке проводят «соцопрос» о предстоящих «выборах». К людям подходят на улицах, в коммунальных службах, куда люди пришли сверить показания приборов, и других местах скопления народа, и задают им ряд вопросов: «Пойдете ли Вы на выборы? Знаете ли Вы кандидатов? За кого будете голосовать».

Как сообщают свидетели, охотнее подходят к людям пожилого возраста. Некоторые люди отвечают, некоторые сославшись на спешку, стараются уйти. Что касается людей более молодого возраста, они смеются и спрашивают, есть ли кандидаты.





