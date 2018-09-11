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В Мариуполе началась эпидемия кори
Шестеро воспитанников Мариупольского Центра опеки были госпитализированы с подозрением на корь.
Как сообщила 0629 заведующая отделом исследований биологических факторов Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный Центр СЭС Украины» Валентина Радченко, у четверых заболевших диагноз лабораторно подтвержден.
“Дети заболели 10 сентября и были сразу изолированы. У четверых из них сразу появилась сыпь. Сегодня все шестеро заболевших были переведены в инфекционное отделение ГБ №4. Состояние их удовлетворительное”, - отметила Валентина Радченко.
Дети заразились от ранее заболевших детей.
“Сейчас в Центре опеки составлен план профилактических мероприятий. Ежедневно дети наблюдаются и с малейшими признаками заболевания, например повышение температуры, они сразу отправляются в изолятор, где им обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. Также в Центре опеки в полном объеме проводится вакцинация.
Напомним, на минувшей неделе было зафиксировано 6 новых случаев заболевания корью среди детей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эпидемия, корь
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