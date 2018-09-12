Донецкая фильтровальная станция возобновила свою работу

12.09.2018 21:33

Сегодня Донецкая фильтровальная станция возобновила работу после простоя, связанного с обесточиванием.

«Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Виталий Кижаев сообщил: «Донецкая фильтровальная станция запущена. Специалисты наладили работу насосного оборудования. На данный момент идет наполнение трубопровода».

Источник: https://donpress.com