Гиркин рассказал, кого поддержит на «выборах» в ОРДО

12.09.2018 15:03

Экс-командир оккупантов ОРДО Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети прокомментировал заявление так называемого «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева о его готовности принять участие в «выборах главы республики» в качестве кандидата.

При это Гиркин посетовал, что Губаерв с ним не советовался и не обращался за поддержкой: «Итак, Павел Губарев идет на выборы. С его слов, у него есть программа (которую я не видел) и некая „команда“, состав которой также мне не известен „от слова совсем“. Ко мне он до сих пор за поддержкой прямо или косвенно не обратился.

Поэтому, не смотря на лояльное отношение к Павлу Губареву с моей стороны (основанное на его реальных заслугах и безупречном поведении весной-летом 2014 года), до ознакомления с его программой и составом его команды — ни о какой поддержке с моей стороны речи идти не может.

Вместе с тем, я не исключаю такую возможность в ближайшем будущем.



П.С. Игорь Хакимзянов, с которым у нас велись переговоры о возможности поддержки, пока не зарегистрирован в качестве кандидата, хотя и выражает готовность принять участие в выборах».

На данный момент «народный губернатор» никак не отреагировал на критику Гиркина.

Источник: https://donpress.com