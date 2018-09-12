"Это решение окончательное..." - источник в Москве рассказал о мрачной судьбе Ташкента, принято решение

12.09.2018 13:15

​После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко ситуация для чиновников его ближайшего окружения резко изменилась.

Согласно последним данным, Ташкент и Трапезников ближайшие годы больше не смогут попасть на территорию оккупированной части Донбасса и в Донецк. Об этом на своей странице в социальной сети пишет известный российский журналист Александр Чаленко, сбежавший из Киева в Москву после Евромайдана.

Он опубликовал последнюю информацию о будущем Ташкента и Трапезникова, а также советника убитого Захарченко Казакова, которым запретили въезд в "ДНР". Судя по всему решение было принято российскими властями непосредственно в Кремле. Чаленко дал понять, что окружение Захарченко расплачивается за воровство и грабеж Донбасса. "Все, ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию "ДНР". В ближайшие годы туда не попадет и Казаков.

Это решение окончательное. Именно Ташкента и Трапезникова обвиняют в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции", - написал он на своей странице.



Источник: www.dialog.ua