«Ни Ташкента, ни Трапезникова». Стало известно о судьбе «министров ДНР»

12.09.2018 14:45

В социальных сетях, близкий к источникам в оккупационных «администрациях» ОРДЛО Александр Чаленко сообщил, что судьба бывших главарей «ДНР» Александра Трапезникова и Александра Тимофеева «Ташкента» решена — они в ближайшее время не смогут вернуться на оккупированную часть Донетчины.

Так, Чаленко пишет:

«Все, ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию ДНР. В ближайшие годы туда не попадет и Казаков. Это решение окончательное.



Именно Ташкента и Трапезникова обвиняют в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции».

Источник: https://donpress.com