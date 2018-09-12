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Архив - Донецкая область

Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»

12.09.2018 10:30
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Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»

И.о. «министра доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов заявил, что экономическая ситуация на оккупированной территории Донецкой области очень тяжелая.

Так, Лавренов уточнил: «Экономическая ситуация — тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью республики».

По его словам, одним из ключевых факторов экономических проблем является военный конфликт: «Война у нас еще не закончена. Этот конфликт возобновляемый, вялотекущий, но это вызывает массу проблем».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: экономика, Донбасс, ДНР, ОРДО
 
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