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Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»
12.09.2018 10:30
И.о. «министра доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов заявил, что экономическая ситуация на оккупированной территории Донецкой области очень тяжелая.
Так, Лавренов уточнил: «Экономическая ситуация — тяжелая. Это обусловлено, в первую очередь, внешними фактами, непризнанностью республики».
По его словам, одним из ключевых факторов экономических проблем является военный конфликт: «Война у нас еще не закончена. Этот конфликт возобновляемый, вялотекущий, но это вызывает массу проблем».
Источник: https://donpress.com
Теги: экономика, Донбасс, ДНР, ОРДО
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