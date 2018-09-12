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Архив - Донецкая область

Оккупанты ОРДО будут поставлять «свои» автобусы в ОРЛО

12.09.2018 17:56
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Оккупанты ОРДО будут поставлять «свои» автобусы в ОРЛО

В так называемом «Минпромторге ДНР» сообщили, что «Донецкий энергозавод» подписал договор на поставки автобусов «Донбасс» для нужд учебных заведений ОРЛО.

Директор «Донецкого энергозавода» Алексей Ярош сообщил: Сегодня мы подписали договор на поставку восьми автобусов марки «Донбасс» для учебных заведений ЛНР. Уже в ближайшее время начнется работа по сборке техники и подготовке ее к отправке заказчику. Для выполнения подобных заказов наше предприятие полностью оснащено в материально-техническом плане и укомплектовано квалифицированными кадрами».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ОРЛО, ОРДО, автобусы
 
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