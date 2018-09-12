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По подозрению в убийстве Захарченко задержана группа строителей — соцсети
По обвинению в убийстве Захарченко были арестованы строители, выполнявшие ремонтные работы в кафе «Сепар». Такая информация появилась в соцсети Twitter.
Пользователь соцсети со ссылкой на источники в «МВД ДНР» сообщил, что в следственyый изолятор № 5 города Донецка доставили несколько человек, занимавшихся ремонтом кровли и козырька кафе «Сепар» в августе этого года. Их обвиняют в закладке взрывчатки. При этом никаких доказательств у представителей «полиции» нет.
«По инсайдерской информации из МВД ДНР после взрыва в кафе А. Захарченко в СИЗО-5 г. Донецк посадили строителей которые в августе ремонтировали крышу и козырек в СЕПАРЕ. Им вменяют закладку взрывчатки во время выполнения ремонтных работ. Никаких доказательств НЕТ, берут на понт!» — сказано в публикации.
Стилистика и орфография автора сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, убийство, строительство, Захарченко
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