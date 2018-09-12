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Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»

12.09.2018 09:45
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Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»

За минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 46 тыс. человек. Сегодня утром все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения открылись согласно осеннему графику и работают в штатном режиме.

По данным Госпогранслужбы утром в очередях на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 20/40;

КПВВ «Гнутово» — 10/10.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 46 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

 

  • «Майорское» — 10 560 человек и 1190 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 9830 человек и 1820 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 9070 человек и 1640 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 4215 человек и 920 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 12 420 человек.
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, ЛНР, Гнутово
 
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