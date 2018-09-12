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Соцсети: ФСБ РФ хочет назначить главарем ОРДО Захачренко
Один из Телеграмм-каналов со ссылкой на источники в АП России Владимира Путина сообщает, что ФСБ России на предстоящих «выборах» главаря «ДНР» в качестве главного «кандидата» видит бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Так, канал сообщает: «Наш источник в АП сообщает, что тема подбора руководящей команды в «ДНР» «перешагнула» окружение В.Суркова. Начиная с назначения Д. Пушилина новым временным «главой ДНР», почти ежедневно в Москве и в Ростове-на-Дону проходят консультации с участием представителей АП, сотрудников спецслужб, чиновников Ростовской области и представителей «ДНР».
Кроме того, источник якобы заявил: «Представители спецслужбы предлагают вновь ввести в публичное пространство кандидатуру Виталия Захарченко, экс-министра МВД при Януковиче. Он сам родом из Донецка, обладает в „ДНР“ авторитетом. В том числе — по причине того, что именно он отдавал приказ о разгоне Майдана».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Захарченко, ОРДО
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