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Стало известно, сколько сотрудников СБУ получили статус участника боевых действий
Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции констатирует, что каждый третий сотрудник СБУ получил статус участника боевых действий.
Об этом говорится в ответе Госслужбы на запрос Українських новин.
В ведомстве отметили, что в целом статус участника боевых действий получили 10 745 сотрудников СБУ. Согласно закону, общая численность сотрудников СБУ составляет 27 000 человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) — 31 000 человек. При этом 2 сотрудника СБУ были лишены данного статуса.
Также статус участника боевых действий получил каждый шестой сотрудник МВД, а 8 сотрудников из общего количества работников МВД (210 000) были лишены такого статуса.
Кроме того, статус участника боевых действий получили 33 409 нацгвардейцев, то есть каждый второй, поскольку, согласно закону, общая численность Национальной гвардии не превышает 60 000 человек. При этом 24 сотрудника Нацгвардии были лишены статуса участника боевых действий.
Также, статус участника боевых действий получили 234 605 сотрудников Минобороны, а 109 — были лишены его.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, война, СБУ, участники, боевые действия, Минобороны
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