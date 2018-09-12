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Украина наполняет Азовское море военными катерами

12.09.2018 12:51
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Украина наполняет Азовское море военными катерами

В Азовское море началось перебрасывание артиллерийских катеров, передает MRPL.CITY.

В Бердянске началось перебрасывание автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины, сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе и командовании ВМС.

Решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море и создание там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ было принято после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября.

ВМС отмечает, что ожидается перебрасывание трех малых бронированных артиллерийских катеров, которые на сегодняшний день являются самыми мощными в Азовском море. Они и станут очередными средствами ВМС.

До конца года ВМС ВСУ планирует создать военно-морскую базу путем перемещения сюда Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины из Николаева. До оккупации Крыма база находилась в пгт Новоозерное в заливе Донузлав. В дальнейшем на базе будет создан катерный дивизион с будущим развертыванием сил и средств.

Таким образом произойдет переформатирование структуры командования Военно-морских сил ВС Украины.



Теги: Украина, Донбасс, Азовское море, военные, катер
 
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