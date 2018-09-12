В «ДНР» определились, кто будет представлять «республику» на переговорах ТКГ в Минске

12.09.2018 15:45

Представлять «ДНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске будет «и.о. главы МИД ДНР» Наталья Никонорова (на фото). Она заменит «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, который ранее представлял «республику» на переговорах ТКГ. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что Денис Пушилин подписал «указ». «Назначить постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Никонорову Наталью Юрьевну», – говорится в «документе», подписанном и вступившем в силу сегодня, 12 сентября.

В «ДНР» также заявляют, что ранее Никонорова представляла «ДНР» на заседаниях политической подгруппы.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в «ДНР» заявили о назначении «временно исполняющего обязанности главы республики» – им стал «председатель парламента» Денис Пушилин, сменивший назначенного «и. о. главы ДНР» после смерти Александра Захарченко Дмитрия Трапезникова. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили дату «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко. Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

Также стало известно, что после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко «республику» покинул его «правая рука» – «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). В «ДНР» началась кампания по разоблачению деятельности Тимофеева, в частности, относительно «отжима» бизнеса и захвата имущества предприятий.

Источник: https://dnews.dn.ua