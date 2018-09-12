В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети

12.09.2018 07:15

Жители оккупированных Донецка и Макеевки сообщают о большом количестве людей в форме и проверках на дорогах. Такие сообщения очевидцы публикуют в соцсетях.

В частности сообщают о том, что документы не просто проверяют, но и записывают данные водителя, пассажиров и автомобильные номера.

Макеевка — проверки на Чайкинском кольце, в районе кафе «Поляна» и «на Пушке».

«Чайкинское кольцо стоят зеленые, в стороне у кафе „поляна“ стоят и гаишники»,

«Те же два зеленых на Пушке, сегодня они переписывали пацана на расчерченный листочек»,

«Переписывают номер машины и данные паспортов водителя и пассажиров, зачем не знаю», — сказано в сообщениях.

Источник: https://donpress.com