Что скрывают боевики «ДНР» в школах Горловки

13.09.2018 14:54

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке что-то скрывают в школах города. В некоторые школы наблюдателей СММ ОБСЕ не допускают, а в других запрещают работникам школ говорить с наблюдателями. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В Горловке наблюдателям запретили доступ к одной из школ, а в трех других школах сотрудники отказались предоставить команде СММ информацию».