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Что скрывают боевики «ДНР» в школах Горловки
13.09.2018 14:54
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке что-то скрывают в школах города. В некоторые школы наблюдателей СММ ОБСЕ не допускают, а в других запрещают работникам школ говорить с наблюдателями. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В Горловке наблюдателям запретили доступ к одной из школ, а в трех других школах сотрудники отказались предоставить команде СММ информацию».
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики, школы
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