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До +29 градусов: почти всех жителей Украины порадует нетипично теплая и сухая погода - прогноз синоптиков

13.09.2018 10:29
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До +29 градусов: почти всех жителей Украины порадует нетипично теплая и сухая погода - прогноз синоптиков

В четверг, 13 сентября, по прогнозам синоптиков, во всех регионах Украины будет сухо, солнечно и тепло, а температура воздуха не опустится ниже +25 градусов.

Специалисты Укргидрометцентра анонсируют, что сегодня, 13 сентября, на востоке Укрианы будет солнечно и без осадков, передает "Диалог.UA".

В частности, температура воздуха в Луганской и Донецкой области достигнет +26...28 градусов, а ночью составит от +13 до +15 градусов. На юге страны будет сухо и солнечно. В Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +28 градусов.

Также в Крыму будет облачно с прояснениями, без осадков. Кроме того, на севере и западе Украины ожидается тепло без осадков, днем +25...27 градусов, а ночью +13...15 градусов.

В Ужгороде температура поднимется до +29 градусов В центральных регионах схожая ситуация - до +24...27 градусов без дождей. Также в Киеве будет солнечно, тепло и без осадков.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, гидрометеоцентр, прогноз погоды
 
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