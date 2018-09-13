"Фейерверк на позициях врага", - ВСУ эффектно подорвали КамАЗ боевиков за удары "зениткой". ВИДЕО

13.09.2018 09:31

Мощнейший ответный удар украинских военных на Донбассе моментально уничтожил КамАЗ боевиков с установленной ЗУ-23, заставив врага поплатиться за провокации.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook сообщил об успешном уничтожении КамАЗа террористов на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Видео, которое можно смотреть вечность. Приятные кадры без преувеличения", - отмечает он. По его словам, террористы наглым образом пугали и провоцировали военнослужащих ВСУ, поэтому получили адекватный ответ.

"В результате провокационных действий российско-террористических войск на переднем крае катался КамАЗ с установленной ЗУ-23, а когда он немного потревожил рой воинов Объединенных сил, в его сторону вылетело одно "жало". Хороший фейерверк вышел на позициях оккупантов", – добавил Штирлиц.