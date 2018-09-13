Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе

13.09.2018 08:25

Включать Донбасс в свой состав Российская Федерация не хотела никогда - утверждает бывший "министр обороны ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин.

Так, в эфире "Рой ТВ" боевик заявил, что Кремль даже что-то вроде Приднестровья или Абхазии делать из захваченных районов Луганской и Донецкой областей не собирался, передает tribun.com.ua.

По его словам, именно поэтому Донбасс россияне разграбили, вывезя от туда все, что могли, в том числе и квалифицированные кадры, уничтожив "практически в хлам" экономику региона. "Именно в этом заключалась цель московских кураторов", - сказал он.

Гиркин также отметил, что Донбасс собирались отправить в состав Украины "в рамках Минских или не минских соглашений": "Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках Минских или не минских соглашений, но некоей федерализации. Поэтому он никому не был нужен и его тупо грабили".