Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе

13.09.2018 08:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гиркин рассказал, зачем Путин развязал войну на Донбассе

Включать Донбасс в свой состав Российская Федерация не хотела никогда - утверждает бывший "министр обороны ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин.

Так, в эфире "Рой ТВ" боевик заявил, что Кремль даже что-то вроде Приднестровья или Абхазии делать из захваченных районов Луганской и Донецкой областей не собирался, передает tribun.com.ua.

По его словам, именно поэтому Донбасс россияне разграбили, вывезя от туда все, что могли, в том числе и квалифицированные кадры, уничтожив "практически в хлам" экономику региона. "Именно в этом заключалась цель московских кураторов", - сказал он.

Гиркин также отметил, что Донбасс собирались отправить в состав Украины "в рамках Минских или не минских соглашений": "Его заранее собирались отправить обратно в состав Украины в рамках Минских или не минских соглашений, но некоей федерализации. Поэтому он никому не был нужен и его тупо грабили".



Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, Стрелков, Минобороны, Гиркин, грабеж, Минские соглашения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх