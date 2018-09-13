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Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
Дабы укрепить свое положение на временно оккупированных территориях Донбасса, Владислав Сурков использует помощников в виде бойцов Рамзана Кадырова.
Об этом рассказал военно-политический журналист Александр Коваленко, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Сурков, чтобы не допустить к "рулю" "республик" службу безопасности РФ, решил воспользоваться услугами "кадыровцев". Чеченские наемники отправятся в "Л/ДНР". По его словам, Суркову (он же Асланбек Дудаев) удалось удержать часть власти в непризнанных "республиках" благодаря своевременному устранению Захарченко.
Однако, для того чтобы закрепить власть, Сурков прибегнул к помощи Рамзана Кадырова, который является его хорошим другом, по утверждениям Коваленко. Таким образом бойцы Кадырова наводят "порядок" в оккупированном Донецке и закрепляются в "основных ведомствах", чтобы верхушкой боевиков смог управлять Сурков-Дудаев.
По словам Коваленко, сотрудники ФСБ не хотят так просто отдавать единоличную власть в Донецке Суркову и его команде. Журналист считает, что в ближайшее время произойдет ряд действий со стороны ФСБ, чтобы нормализировать положение своих людей в "республике".
Теги: Донецк, Донбасс, армия, ФСБ, ДНР, ЛНР, Захарченко, Кадыров, Сурков, РФ
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