- В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"22:09
- В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»21:50
- Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе21:22
- Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»20:48
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"20:19
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?19:52
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь19:20
- Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО18:18
- Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК17:52
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность17:28
Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о массовом перебросе военных из России и техники к украинским границам.
Отмечается, что большая часть военных - это жители Чечни и Дагестана. Силы ВС РФ продолжают нарастать недалеко от украинской границы.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает dialog.ua.
В сообщении отмечено, что РФ прикрывает массовый переброс своих сил, якобы проводя маневры "Восток-2018". Большое количество солдат России уже стоят на границе с Украиной. Некоторые военные части даже были перемещены на штатной технике.
На сегодняшний день в районах сосредоточения войск страны-агрессора находятся полевые лагеря. На их базах сформированы спецотряды, целью которых является скрытая ротация и поддержка передовых позиций соединений с частями 1-го и 2-го АК ВС РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины также сообщило, что часть этих отрядов состоит из жителей Дагестанского и Чеченского регионов РФ. Кроме того, на границе с Украиной были замечены отряды казаков, которые ранее воевали с ВСУ со стороны так называемой "Л/ДНР".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, граница, нападение, ГРУ, ДНР, ЛНР, ВСУ, Минобороны, РФ
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло
- Дискредитация Украины: разведка узнала о новой подлости "Л/ДНР"
- Волкер призвал стороны соблюдать границы линии разграничения на Донбассе
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"22:09
- В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»21:50
- Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе21:22
- Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»20:48
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"20:19
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?19:52
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь19:20
- Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО18:18
- Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК17:52
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность17:28
- В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"22:09
- В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»21:50
- Кремль готовится к кровавому нападению: разведка рассказала о перебросе российских боевиков и оружия к украинской границе21:22
- Ходаковский рассказал, как Захарченко зарабатывал на «мертвых душах»20:48
- Дешевый "супермегаблокбастер": офицер ВСУ высмеял низкокачественный фейк боевиков "ДНР"20:19
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?19:52
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь19:20
- Россияне показали на видео захоронение погибших на Донбассе. ВИДЕО18:49
- Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО18:18
- Как жителям оккупированного Донбасса проголосовать на выборах президента Украины: подробная инструкция от ЦИК17:52
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети13:53
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась16:15
- Медики объяснили, почему вредна разогретая пища14:01
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ