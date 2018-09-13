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Архив - Донецкая область

Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады

13.09.2018 12:46
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Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады

В разных районах города, Центральном и Левобережном, слышны взрывы. В соцсетях горожане сообщают, что от канонады дрожат «земля и крыши».
«Громыхает с восточной стороны. Вы тоже слышите?» - пишет у себя на странице Анна Короткова. Мариупольцы также отмечают, что грохот слышен даже на Черемушках.
В пресс-службе штаба ООС 0629 сообщили, что на Приморском направлении в районе Мариуполя проходят учения артиллеристов. Подготовка длится в течение двух недель. В рамках учений определяют лучший артиллерийский расчет.
«Это плановые мероприятия под контролем руководства ВСУ. Жителей города просим не беспокоиться», - уверили в пресс-службе Штаба.



Теги: Донбасс, Мариуполь, паника, обстрелы
 
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