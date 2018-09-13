Последние новости раздела
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады12:46
- Тупо грабить! Донбасс Россия забирать не собиралась, он был нужен лишь для грабежа11:51
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе11:10
- До +29 градусов: почти всех жителей Украины порадует нетипично теплая и сухая погода - прогноз синоптиков10:29
- На Донбассе подорвался на растяжке 20-летний разведчик ВСУ. ВИДЕО10:12
- "Фейерверк на позициях врага", - ВСУ эффектно подорвали КамАЗ боевиков за удары "зениткой". ВИДЕО09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября09:13
- Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ09:05
- Права и свободы переселенцев не защищают - Немыря08:55
- Боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов, но ВСУ их "качественно угомонили"08:43
Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
13.09.2018 12:46
В разных районах города, Центральном и Левобережном, слышны взрывы. В соцсетях горожане сообщают, что от канонады дрожат «земля и крыши».
«Громыхает с восточной стороны. Вы тоже слышите?» - пишет у себя на странице Анна Короткова. Мариупольцы также отмечают, что грохот слышен даже на Черемушках.
В пресс-службе штаба ООС 0629 сообщили, что на Приморском направлении в районе Мариуполя проходят учения артиллеристов. Подготовка длится в течение двух недель. В рамках учений определяют лучший артиллерийский расчет.
«Это плановые мероприятия под контролем руководства ВСУ. Жителей города просим не беспокоиться», - уверили в пресс-службе Штаба.
Теги: Донбасс, Мариуполь, паника, обстрелы
Читайте также:
- После уничтожения склада боеприпасов под Мариуполем начался массовый "исход" боевиков
- В Мариуполе началась продуктовая паника
- Мариупольцев просят не поддаваться панике
- В Мариуполе агрессивный полоз напугал работников бизнес-центра
- Жителей Мариуполя просят не паниковать
- Причина обстрела Сартаны - посеять панику среди населения
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады12:46
- Оздоровить под обстрелами! Украинских детей с инвалидностью заманивали в оккупированный Луганск для «оздоровления» 12:32
- Тупо грабить! Донбасс Россия забирать не собиралась, он был нужен лишь для грабежа11:51
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе11:10
- Боевики «ЛНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ10:52
- До +29 градусов: почти всех жителей Украины порадует нетипично теплая и сухая погода - прогноз синоптиков10:29
- На Донбассе подорвался на растяжке 20-летний разведчик ВСУ. ВИДЕО10:12
- Житель Антрацита рассказал о пытках "МГБ ЛНР"09:50
- "Фейерверк на позициях врага", - ВСУ эффектно подорвали КамАЗ боевиков за удары "зениткой". ВИДЕО09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября09:13
- В Украине вырос уровень бедности13:03
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады12:46
- Плохой знак: Россия доставила к Азовскому морю оружие, которым убивала сирийцев12:38
- Оздоровить под обстрелами! Украинских детей с инвалидностью заманивали в оккупированный Луганск для «оздоровления» 12:32
- Тупо грабить! Донбасс Россия забирать не собиралась, он был нужен лишь для грабежа11:51
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе11:10
- Боевики «ЛНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ10:52
- До +29 градусов: почти всех жителей Украины порадует нетипично теплая и сухая погода - прогноз синоптиков10:29
- На Донбассе подорвался на растяжке 20-летний разведчик ВСУ. ВИДЕО10:12
- Житель Антрацита рассказал о пытках "МГБ ЛНР"09:50
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась16:15
- Медики объяснили, почему вредна разогретая пища14:01
- Японский метод лечения водой: самый простой путь к здоровью11:48
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
- Жесткое наступление «ЛДНР» на Донбассе: бойцы ВСУ мощно дали «по зубам» боевикам в ответ