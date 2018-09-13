Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады

13.09.2018 12:46

В разных районах города, Центральном и Левобережном, слышны взрывы. В соцсетях горожане сообщают, что от канонады дрожат «земля и крыши».

«Громыхает с восточной стороны. Вы тоже слышите?» - пишет у себя на странице Анна Короткова. Мариупольцы также отмечают, что грохот слышен даже на Черемушках.

В пресс-службе штаба ООС 0629 сообщили, что на Приморском направлении в районе Мариуполя проходят учения артиллеристов. Подготовка длится в течение двух недель. В рамках учений определяют лучший артиллерийский расчет.

«Это плановые мероприятия под контролем руководства ВСУ. Жителей города просим не беспокоиться», - уверили в пресс-службе Штаба.