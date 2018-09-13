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«Моторола», «Гиви», Захарченко: Как Россия использует смерти «символов» в «ДНР»
Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко Россия использует сейчас для двух основных целей – шантажа Германии и Франции, а также для дискредитации Украины перед мировым сообществом в том случае, если начнутся серьезные боевые действия из-за срыва Минских договоренностей. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«То, что случается на Донбассе с лидерами сепаратистов, имеет какой-то символический контекст… Гибли символы – "моторолы", "гиви", "захарченки". Это символы определенного политического и военного движения, но они не были ключевыми структурными звеньями системы управления, которая сложилась на этих территориях», – сказал он.
«Поэтому я считаю, что покушение на Захарченко имело цель эскалации ситуации на Донбассе, прежде всего, надежду на то, что разгорятся боевые действия из-за этого. И имело цель – информационную диверсию. Украине, как государству, это убийство не выгодно, оно не сделало сепаратистов слабее, а только более изолированными и их пропаганду более злобной в отношении Украины», – продолжил Бортник.
По его мнению, Россия сразу же после убийства «главы ДНР» отреагировала по разным направлениям. «Сказала, что нет смысла во встречи "Нормандской четверки", таким образом шантажируя и оказывая давление на Германию и Францию, демонстрируя им, что они теперь вне контекста переговоров в отношении Донбасса: "Мы вас не считаем надлежащими переговорщиками". И назначила дату "выборов" в так называемых "республиках"», – отмечает эксперт.
Он убежден, что, используя таким образом смерть Захарченко, Кремль пытается повысить «формальную легитимность» «ДНР» и «ЛНР». «А там 3 млн человек проживает – больше, чем в Черногории. С другой стороны, это ассиметричный ответ тем, кто замыслит подобные покушения, если ситуация будет двигаться в этом направлении, то РФ будет просто усиливать изолированность этих образований и продолжать политику их интеграции в состав России – экономическую, политическую, социальную. И намеки от России звучат, что эти субъекты могут быть признаны», – добавил Бортник.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Россия, Донбасс, смерть, Захарченко, боевик Моторола, Гиви
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