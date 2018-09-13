Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?

13.09.2018 19:52

На сайте Пенсионного фонда функционирует электронный Портал, который позволяет получить ряд услуг “не выходя из дома” всем гражданам Украины, а не только пенсионерам.

Например, на Портале есть возможность получить информацию о своем страховом стаже, а также о размере заработной платы (дохода), с которого уплачен ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование). Для пенсионеров возможно записаться на прием в Пенсионный фонд, получить доступ к своему электронному делу, обратиться с заявлением, а также ряд других услуг.

Как войти на Портал электронных услуг Пенсионного фонда?

Есть три способа:

1. зарегистрироваться на Портале, получив в Пенсионном фонде пароль. Для этого нужно лично обратиться в Пенсионный фонд, заполнить заявление установленного образца, в ответ на заявление получить пароль. Именно этот пароль нужен для регистрации на Веб-портале Пенсионного фонда. Более детально с процедурой регистрации можете ознакомиться по ссылке

2. войти на Портал с помощью Электронной цифровой подписи (далее- ЭЦП).

ЭЦП возможно оформить, обратившись лично в фискальную службу (налоговую) или в любую другую организацию, уполномоченную выдавать такие ключи. Например, такой ключ возможно оформить через Приватбанк. Для этого нужно быть клиентом банка. Видео-инструкция как оформить ЭЦП через Приват24 доступна по ссылке

3. войти через Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). При изготовлении ЭПУ автоматически создается ваш уникальный ключ, пароль к которому устанавливается при получении ЭПУ (важно помнить пароль).

Но! Для использования ЭПУ нужно иметь специальный кардридер, который возможно бесплатно получить в Ощадбанке, и установить на компьютер программу для считывания ключа.

Какие услуги возможно получить на электронном Портале Пенсионного фонда?

Запись на прием в Пенсионный фонд на определенные дату и время.

Возможно выбрать как областной Пенсионный фонд, так и территориальное управление Пенсионного фонда в вашем населенном пункте.

Зеленым цветом отображается свободное время на прием, желтым — занятое, красным — занятое вами.

При записи на прием через электронный Портал Вам нужно будет просто прийти в Пенсионный фонд к своему времени и подождать, пока специалисты позовут вас на прием. Даже очередь в таком случае относиться с пониманием. Ранее мы писали об этом по итогам визита в Пенсионный фонд в Волновахе

Доступ к электронному пенсионному делу, в котором отображается вид пенсии, ее размер, сумма к выплате, дата выплаты, возможность оформить выписки, справки и другие документы.

Для внутренне перемещенных лиц есть возможность проверить срок пребывания на временно оккупированной территории Украины.

Но, к сожалению, этот сервис не работает в полном объеме.

Через личный кабинет есть возможность обратиться с заявлением либо жалобой в Пенсионный фонд, не посещая само управление Пенсионного фонда. Такие заявления обязательно регистрируются, им присваивается номер. Также вы можете видеть статус обработки вашего обращения, например, “принято к рассмотрения”, “выполнено”.

Возможно отправлять такие заявления, находясь на временно оккупированной территории, либо за границей?

Да, ваше местонахождение не имеет значения. Но перед этим нужно войти на Портал (способы входа описаны выше).

Какую юридическую силу имеют такие обращения и полученные ответы?

Они официальные. Ответ на свое обращение вы получаете на официальном бланке с подписью должностного лица. В дальнейшем, в случае необходимости, вы можете ссылаться на них при обращении в суд.

Совсем недавно Пенсионный фонд ввел сервис предоставления электронных документов с подтвержденным QR-кодом. Для получения таких документов нужно войти в личный кабинет через Электронную цифровую подпись (ЭЦП). Инструкция как получить такие документы доступны по ссылке.

С QR-кодом возможно оформить следующие документы:

— справку о доходах пенсионера для назначения субсидий (содержит данные о размере пенсии, без учета отдельных видов выплат);

— справку о доходах пенсионера (общий размер назначенной пенсии);

— индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-5) (содержат информацию о страховом стаже, заработной плате и уплате страховых взносов страхователя);

— извлечение из Реестра застрахованных лицах, Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (содержит данные о статусе застрахованного лица / получателя страховой выплаты, данные о приобретенном страховом стаже, о периодах трудовых отношений; сведения о начисленной заработной платы, которые учитываются для расчета страховых выплат и страхового стажа, сведения об особых условиях труда, о суммах добровольных взносов, данные пенсионного дела, сведения о других видах общеобязательного государственного социального страхования).

Электронные документы с QR-кодом действительны для оформления субсидии, документов в центрах предоставления административных услуг, посольствах и консульских учреждениях, в банковских учреждениях, органах фискальной службы, исполнительной службы, территориальных органах миграционной службы и других органах и учреждениях.

При этом есть возможность проверить достоверность выдачи электронных документов с QR — кодом. Это возможно сделать на Портале электронных услуг Пенсионного фонда в разделе «верификации выданных документов».

Кроме того, на веб-портале есть справочная информации, с которой возможно ознакомиться без входа в личный кабинет, например, графики приема руководства Пенсионного фонда, адреса территориальных управлений Пенсионного фонда Украины в областях.

Напоминаем, что ранее мы писали о всех электронных сервисах, которыми возможно воспользоваться для получения тех или иных услуг в органах государственной власти. Рекомендуем ознакомиться по ссылке.

Источник: tribun.com.ua