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Права и свободы переселенцев не защищают - Немыря
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря и Верховный Комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер на встрече 11 сентября обсудили защиту прав и свобод человека, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает tribun.com.ua.
Немыря сообщил о ситуации с рассмотрением проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан), №6240, который был зарегистрирован более чем полтора года назад, и проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан №6692, который был разработан при содействии международных и неправительственных организаций и зарегистрирован более года назад.
«Рассмотрение этих законопроектов в парламенте заморожено. К сожалению, власть Украины не защищает права и свободы собственных граждан, которые не по своей воле вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания», – отметил Немыря.
Теги: Украина, Донбасс, закон, проживание, ОБСЕ, Верховная Рада, переселенцы, ВПЛ, пенсии
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