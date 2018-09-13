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Пушилин поручил «МГБ ДНР» организовать «госохрану первых лиц» ОРДО
13.09.2018 18:18
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин подписал указ, согласно которому главарям ОРДО будет предоставлена «государственная» охрана.
Согласно «документу», «государственная» охрана предоставляется в течение всего срока полномочий главарю «республики», председателю «Совета министров» и его заместителям, председателю «Народного Совета», полномочному представителю на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, председателю «Верховного Суда».
В то же время «МГБ ДНР» поручено обеспечить как персональную охрану указанным лицам, так и взять на себя обязанности предупреждения, выявления и пресечения преступных и иных противоправных действий в отношении «первых лиц Республики».
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, охрана , ДНР, Пушилин, МГБ
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