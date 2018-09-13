Стало изестно о визите Ахметова в Донецк

13.09.2018 13:20

Появились слухи о том, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов сегодня прибыл в оккупированный Донецк.

Об этом пишет Telegram-канал "Двойное дно".

"Целый день все пишут какую-то чушь. А между тем Ахметов сегодня в Донецке", - сказано в сообщении.

Какого-либо подтверждения данной информации нет.

Источник Трибун.