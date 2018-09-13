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Архив - Донецкая область

Стало изестно о визите Ахметова в Донецк

13.09.2018 13:20
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Стало изестно о визите Ахметова в Донецк

Появились слухи о том, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов сегодня прибыл в оккупированный Донецк.
Об этом пишет Telegram-канал "Двойное дно".
"Целый день все пишут какую-то чушь. А между тем Ахметов сегодня в Донецке", - сказано в сообщении.
Какого-либо подтверждения данной информации нет.

Источник Трибун.



Теги: Донецк, Донбасс, Ахметов , визит
 
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