Террористы "ДНР" обнаружили нового "ликвидатора" Захарченко

13.09.2018 07:25

Силовики террористической "ДНР" обнаружили нового "подозреваемого" в убийстве своего главаря Александра Захарченко.

Опубликовано фото "ликвидатора", передает "Диалог.UA" со ссылкой на сепаратистские ресурсы.

Новым "подозреваемым" в убийстве Захарченко стал некий неизвестный мужчина, который, по версии террористов, "засветился" в печально известном кафе "Сепар" в день убийства главаря "ДНР".

Имя "силовики" кремлевской "республики" не назвали, призвав граждан опознать "преступника". "ДНРовцы" даже обнародовали весьма размытое фото "ликвидатора" Захарченко. Опознать на нем "убийцу" явно очень и очень трудно.

Стоит отметить, что главарь "ДНР" был взорван 31 августа в кафе "Сепар". Это заведение принадлежит его охраннику - "фейсконтроль" не пускал туда случайных людей. Это говорит о том, что "убрали" Захарченко свои, скорее всего, это была ФСБ.

Сами террористы традиционно обвинили в произошедшем СБУ. В день взрыва были схвачены более 10 "ликвидаторов", однако, по всей видимости, этого оказалось мало. Расследовать убийство официально отправилась на оккупированный Донбасс делегация силовиков РФ.