Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Тупо грабить! Донбасс Россия забирать не собиралась, он был нужен лишь для грабежа

13.09.2018 11:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тупо грабить! Донбасс Россия забирать не собиралась, он был нужен лишь для грабежа

Россия в 2014 году не планировала включать Донбасс в свой состав или признавать его независимость. Об этом заявил российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков в эфире "Рой ТВ".

"Донбасс никто никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией начиная с лета-осени 2014 г. Его заранее собирались отправить в состав Украины в рамках Минских, не Минских соглашений, но в рамках федерализации. Поэтому он никому не был нужен и его тупо грабили под руководством… Суркова", - сказал он.

Он отметил, что Донбасс просто "в хлам уничтожили, получив от этого паразитическую пользу, то есть высосали оттуда какое-то количество квалифицированных кадров, в первую очередь среднего технического персонала, рабочих кадров которых остро не хватает на российских современных предприятиях в оборонке".

Источник Остров.



Теги: Россия, Донбасс, Гиркин, грабеж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх