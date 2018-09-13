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Тупо грабить! Донбасс Россия забирать не собиралась, он был нужен лишь для грабежа
Россия в 2014 году не планировала включать Донбасс в свой состав или признавать его независимость. Об этом заявил российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков в эфире "Рой ТВ".
"Донбасс никто никогда не собирался делать ни Приднестровьем, ни Абхазией начиная с лета-осени 2014 г. Его заранее собирались отправить в состав Украины в рамках Минских, не Минских соглашений, но в рамках федерализации. Поэтому он никому не был нужен и его тупо грабили под руководством… Суркова", - сказал он.
Он отметил, что Донбасс просто "в хлам уничтожили, получив от этого паразитическую пользу, то есть высосали оттуда какое-то количество квалифицированных кадров, в первую очередь среднего технического персонала, рабочих кадров которых остро не хватает на российских современных предприятиях в оборонке".
Источник Остров.
Теги: Россия, Донбасс, Гиркин, грабеж
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