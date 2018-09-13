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Архив - Донецкая область

В Донецке их люто ненавидели: дончане раскрыли всю правду о "бизнесе" клана Захарченко и Ташкента

13.09.2018 14:07
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В Донецке их люто ненавидели: дончане раскрыли всю правду о "бизнесе" клана Захарченко и Ташкента

С приходом к "власти" боевиков "ДНР" понятие "бизнес" на территории ОРДО сошло на нет. Взяв все, что только можно, в свои руки, уничтоженный главарь Захарченко и его правая рука экс-"министр" Ташкент присвоили себе почти все продуктовые магазины в оккупированном Донецке и ОРДО, передает "Диалог.UA".
Как рассказали жители Донецка, главари все "подмяли" под себя, поэтому в "ДНР понятие "малого и среднего бизнеса" не существует. Дончане рассказали, что тот же Ташкент в буквальном смысле "задушил" местный бизнес различными поборами и налогами, поэтому дела "шли вгору" только у клана Захарченко, а простые трудяги, не вынося финансовой кабалы, закрывали свое дело. "Люди их люто ненавидят. Все продуктовые магазины принадлежали Захарченко. Говорят, все записано на его жену, в том числе гипермаркет "Мост" и супермаркет "Республиканский". Захарченко под себя и все аптеки подмял. Возможно, сейчас у них пойдет передел, я не знаю", - признался дончанин по имени Алексей. По его словам, большинство компаний, работавших ранее на территории временно подконтрольного боевикам Донецка и части Донецкой области, после захвата ОРДО террористам перешли в более спокойные города.



Теги: Донецк, Донбасс, ненависть, Захарченко, кланы
 
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