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В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"
13.09.2018 22:09
В оккупированном Донецке происходит разоружение "прилепинского батальона" на территории гостиницы "Прага".
Об этом в соцсети сообщил российский наемник Александр Жучковский, передает tribun.com.ua.
"Был слышен взрыв и беспорядочная стрельба (кто в кого стрелял неясно). Никого из бойцов пока не выпускают, командир батальона Сергей Фомченко ("Фомич") задержан", - пишет боевик.
"Захар, срочно лети в Донецк! Бандеровцы нанесли удар в спину! Спасай Фомича, пока его тоже не убили украинские диверсанты", - иронично комментирует данную новость на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
Теги: Донецк, Донбасс, Прага, гостиницы, стрельба, взрыв, боевик, ДНР, соцсети
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