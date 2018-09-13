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В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
13.09.2018 17:28
Во временно оккупированной Горловке сильно увеличилась «внезапная» смертность. При этом, реальные цифры смертности скрываются. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке «внезапная» — не криминальна, не в результате заболевания или несчастного случая – смертность продолжает расти. Так за несколько дней «внезапно» скончались 39 человек, ещё один человек покончил жизнь самоубийством. За тот же период в городе родились 12 детей. Демографическая динамика отрицательная – 28.
Если учесть умерших вследствие заболеваний и травм (не «внезапные смерти») цифры просто пугающие. Но эти цифры старательно скрываются оккупационными «властями ДНР».
Теги: Донбасс, Горловка, смертность, увеличение
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