В Горловке увеличилась «внезапная» смертность

13.09.2018 17:28

Во временно оккупированной Горловке сильно увеличилась «внезапная» смертность. При этом, реальные цифры смертности скрываются. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке «внезапная» — не криминальна, не в результате заболевания или несчастного случая – смертность продолжает расти. Так за несколько дней «внезапно» скончались 39 человек, ещё один человек покончил жизнь самоубийством. За тот же период в городе родились 12 детей. Демографическая динамика отрицательная – 28.

Если учесть умерших вследствие заболеваний и травм (не «внезапные смерти») цифры просто пугающие. Но эти цифры старательно скрываются оккупационными «властями ДНР».