Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке увеличилась «внезапная» смертность

13.09.2018 17:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке увеличилась «внезапная» смертность

Во временно оккупированной Горловке сильно увеличилась «внезапная» смертность. При этом, реальные цифры смертности скрываются. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке «внезапная» — не криминальна, не в результате заболевания или несчастного случая – смертность продолжает расти. Так за несколько дней «внезапно» скончались 39 человек, ещё один человек покончил жизнь самоубийством. За тот же период в городе родились 12 детей. Демографическая динамика отрицательная – 28.
Если учесть умерших вследствие заболеваний и травм (не «внезапные смерти») цифры просто пугающие. Но эти цифры старательно скрываются оккупационными «властями ДНР».



Теги: Донбасс, Горловка, смертность, увеличение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх