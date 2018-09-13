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В Кремле приступили к новой попытке расколоть Украину
В РФ, а с недавних пор и в “ДНР”, желание “насолить” Украине тем или иным способом не угасает ни на минуту. Только способы становятся всё более изощрёнными. Очередное планирование “республикой” своего наступления, называя это ответными мерами на наступление украинской стороны – яркий тому пример. Как известно, всё новое – это хорошо забытое старое. По такой логике снова работает “чудо-республика”.
Эдуард Басурин уже успел заявить, что Украина нападёт. По его словам, ВСУ сразу после смерти Захарченко организовали активную подготовку к наступлению на “ДНР”. “В частности, украинская армия свозит к поселку Розовка вооружение, в том числе тяжелую технику. С этой целью киевское командование создало группировку, которая насчитывает 12 тысяч человек”, – заявил Бася. Он также утверждает, что Киев якобы может нанести удар по “ДНР” уже 14 сентября.
Тут же каким-то невероятным образом, по “случайному стечению обстоятельств” Россия проводит учения одновременно с “ДНР”. И снова Бася. Именно он объявил о том, что с 11 сентября “ополченцы” проведут военные учения при участии 300 единиц техники и 4 тыс. личного состава. “Все учения будут происходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях”, – заявил он.
К слову, отсутствие подписантов Минских соглашений, которых физически отстранили от “власти”, развязывает руки боевикам и ссылаясь на вымышленное нападение Украины, они могут атаковать позиции украинских военных. Не самый разумный ход, но при силовой поддержке РФ, он может оказаться результативным и привести к массированным потерям ВСУ. Некоторые “республиканские” и российские эксперты уже успели дать свою оценку вышеуказанному развитию событий. В своих “аналитических выводах”, как обычно, они не оставили ВСУ шанса на победу.
За годы войны Украина, к сожалению, потеряла многих своих защитников.
В связи с чем, часть населения уже настроена против действующей власти, а смерть ещё большего числа украинских военнослужащих, как это предрекает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и возможное последующее признание Россией “ЛДНР” как было с самопровозглашенными Южной Осетией и Абхазией, только усугубит ситуацию. Особенно чревато это в преддверии грядущих президентских выборов 2019-го года. На них то, по всей видимости Кремлем и планируется выдвижение пророссийского кандидата, который “сладкими” лозунгами завоюет себе желаемый пост и вернет Украину под контроль Москвы.
Такая политика ведётся Россией далеко не первый год и даже не первый десяток лет. Сейчас всё сводится к “законному” отторжению Украиной своих территорий в пользу РФ. Однако, горький опыт связей с Москвой закалил нашу страну и расколоть её уже не получится никак. Ведь даже в горячем 2014-м более 30% населения Донбасса были категорически против присоединения к России. Данный факт, с горечью и обидой был признан российским наемником Захаром Прилепиным в недавнем интервью телеканалу RTVI, который разочаровавшись в идеи “великой Новороссии”, трусливо бежал с Донецка после якобы “убийства” Захарченко.
К слову, его тело так никто и не видел…
И это я уже молчу о том факте, что более 50% личного состава подразделений, которые привлечены к ООС, с самого своего детства разговаривая на русском языке, яро сражаются с коллаборационистами и российскими отпускниками/наёмниками за территориальную целостность Украины. Это нивелирует все попытки нынешней кремлевской власти разрушить украинское государство!
Источник news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Захарченко, РФ, Минские соглашения, ООС
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