Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ

13.09.2018 09:05

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ проезжать в населенные пункты и находиться в них.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В двух случаях на блокпосте вооруженных формирований к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде уже третий день подряд».

Кроме того, «на пункте пропуска вблизи Изварино члены вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район».