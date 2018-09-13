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Вооруженные боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
13.09.2018 09:05
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ проезжать в населенные пункты и находиться в них.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «В двух случаях на блокпосте вооруженных формирований к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) члены вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в проезде уже третий день подряд».
Кроме того, «на пункте пропуска вблизи Изварино члены вооруженных формирований сказали патрулю Миссии покинуть этот район».
Теги: Россия, Донбасс, запрет, проезд, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, СММ ОБСЕ
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