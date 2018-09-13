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ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
Террористы увеличили количество обстрелов сил ООС на линии разграничения и вновь после недолгого "затишья" стали применять запрещенное вооружение.
За минувшие сутки наши защитники зафиксировали 38 прицельных обстрелов своих позиций, передает "Диалог.UA".
17 обстрелов пришлось на луганское направление. Здесь террористы использовали гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, БМП вооружение. Боевики атаковали ВСУ в районе Новолуганского, Светлодарска, Новотошковского, Золотого, Крымского, Станицы Луганской.
Террористы также выпустили по позициям украинских военных возле Светлодарска несколько мин 82-мм калибра.
На донецком направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел. Огневой ад боевики устроили силам ООС возле Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Широкино, Новотроицкого, Березового, Старогнатовки, Павлополя, Лебединского, Гнутово.
Кроме того, в районе Лебединского и Чермалыка зафиксированы разрывы мин 82-мм калибра. У ВСУ есть один раненый. У боевиков - один "200-й" и пятеро раненых.
С начала текущих суток 13 сентября террористы совершили уже 13 прицельных обстрелов расположений украинских военных. Боевики применяли различное вооружение на донецком направлении, используя также минометы 82-мм и 120-мм калибра.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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